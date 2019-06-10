Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T10:21Z
https://ria.ru/20190610/1555430748.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_0:0:2401:1350_1036x0_80_0_0_8d85b24298d680e925baa1ccbab59e37.jpg
РИА Новости

В Гонконге продолжат по закону об экстрадиции , несмотря на протесты

10:21
268
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с набережной на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Работа по принятию поправок к закону об экстрадиции будет продолжена в Гонконге, несмотря на массовые протесты и недовольство со стороны общественности, заявила в понедельник глава администрации Гонконга Кэрри Лам.
Как сообщает издание South China Morning Post, Кэрри Лам поблагодарила тех, кто вышел на демонстрацию в воскресенье, чтобы продемонстрировать свое отношение к готовящимся изменениям, при этом она добавила, что ценит активную позицию жителей административного района и прислушивается к ним. Тем не менее, глава администрации сообщила, что законодательное собрание продолжит рассмотрение и обсуждение поправок к закону в среду, как и было намечено ранее.
Демонстрация в Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции. 9 июня 2019
Вчера, 17:29
В Гонконге более миллиона человек вышли на улицы с протестами
Кэрри Лам подчеркнула, что поправки к закону об экстрадиции касаются не только материкового Китая, но и других юрисдикций, она опровергла любые заявления о том, что изменения к закону могли быть инициированы центральным правительством КНР.
Накануне более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. По данным местных СМИ, несмотря на то, что крупных столкновений демонстрантов и сотрудников правопорядка зафиксировано не было, полиция все же применила перцовый газ, слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, несколько человек, в том числе 2 сотрудника полиции, пострадали, семь человек задержаны.
Это уже не первая демонстрация в этом году против поправки к законодательству, которая, в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
По мнению противников поправки, этот законопроект об экстрадиции – "смерть автономии" Гонконга. Противники также считают, что эта поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, "чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине".
Госсекретарь США Майк Помпео
17 мая, 05:11
Помпео обеспокоен возможными изменениями в законе об экстрадиции в Гонконге
100001
Обсудить 2
ГонконгВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В Москве поприветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции
11:59МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
11:49Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
11:48МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
11:48Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
11:46Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды
11:46Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
11:45Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех
11:45Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на выборах
11:45Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины
11:43Россия призвала гаагский арбитраж отклонить претензии Украины по акваториям
11:41Гендиректор BlaBlaCar рассказал, чем отличаются клиенты в России
11:40В МВД сообщили о проблемах с движением на трассе М-4 в Тульской области
Лента новостейМолния