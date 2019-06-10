В Гонконге продолжат по закону об экстрадиции , несмотря на протесты

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Работа по принятию поправок к закону об экстрадиции будет продолжена в Гонконге, несмотря на массовые протесты и недовольство со стороны общественности, заявила в понедельник глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

Как сообщает издание South China Morning Post, Кэрри Лам поблагодарила тех, кто вышел на демонстрацию в воскресенье, чтобы продемонстрировать свое отношение к готовящимся изменениям, при этом она добавила, что ценит активную позицию жителей административного района и прислушивается к ним. Тем не менее, глава администрации сообщила, что законодательное собрание продолжит рассмотрение и обсуждение поправок к закону в среду, как и было намечено ранее.

Кэрри Лам подчеркнула, что поправки к закону об экстрадиции касаются не только материкового Китая, но и других юрисдикций, она опровергла любые заявления о том, что изменения к закону могли быть инициированы центральным правительством КНР.

Накануне более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. По данным местных СМИ, несмотря на то, что крупных столкновений демонстрантов и сотрудников правопорядка зафиксировано не было, полиция все же применила перцовый газ, слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, несколько человек, в том числе 2 сотрудника полиции, пострадали, семь человек задержаны.

Это уже не первая демонстрация в этом году против поправки к законодательству, которая, в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.