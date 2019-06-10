Журналистов МИЦ "Известия" не пустили в Молдавию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Съемочную группу мультимедийного информационного центра "Известий" не пустили в Молдавию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Известий".

"Да, действительно съемочную группу не пустили", - сказали в пресс-службе "Известий", отметив, что это случилось в ночь на понедельник, журналисты направлялись в Молдавию в рабочую командировку.

Детали и подробности на данный момент выясняются.

Ранее сообщалось, что 8 июня не пустили в Литву журналистов "Известий" и Первого канала, приехавших на форум "Свободная Россия". В начале мая в Молдавию не пустили председателя комитета по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевича, который направлялся в отпуск.