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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Журналистов МИЦ "Известия" не пустили в Молдавию

10:19
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПарламент Молдавии
Парламент Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Парламент Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Съемочную группу мультимедийного информационного центра "Известий" не пустили в Молдавию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Известий".
"Да, действительно съемочную группу не пустили", - сказали в пресс-службе "Известий", отметив, что это случилось в ночь на понедельник, журналисты направлялись в Молдавию в рабочую командировку.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
10:07
СБУ усилила контроль за россиянами, въезжающими в Молдавию
Детали и подробности на данный момент выясняются.
Ранее сообщалось, что 8 июня не пустили в Литву журналистов "Известий" и Первого канала, приехавших на форум "Свободная Россия". В начале мая в Молдавию не пустили председателя комитета по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевича, который направлялся в отпуск.
Власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну невозможностью подтвердить цель визита.
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Политический кризис в МолдавииИзвестияРоссияУкраинаОбщество
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