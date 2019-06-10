В Воронеже два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Воронеже, сообщает в понедельник главное управление МВД по региону.

Авария произошла в 00.05 мск в районе дома №44 по улице Факельная. Водитель ВАЗ-21053, 53-летний местный житель, двигался по улице Тепличная в сторону проспекта Патриотов.

"По предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ-А65Р32 под управлением 41-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Личность пассажира устанавливается. Водитель микроавтобуса не пострадал.