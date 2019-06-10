СБУ усилила контроль за россиянами, въезжающими в Молдавию

Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото

Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины усилила контроль за гражданами России, въезжающими в Молдавию с украинской территории, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, СБУ отслеживает ситуацию в соседней стране и обменивается информацией с коллегами для сохранения стабильности в регионе.

В начале июня в Молдавии вновь обострилась внутриполитическая ситуация.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.

Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.