Медики рассказали о состоянии женщины, пострадавшей при стрельбе в Уфе

УФА, 10 июн - РИА Новости. Женщина, раненная при стрельбе у остановки автовокзала Уфы, перенесла операцию и остаётся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости представитель больницы.

Ранее башкирская полиция сообщила, что у транспортной остановки в районе уфимского автовокзала "Южный", 25-летний житель Уфимского района выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку "Лады Приоры". В результате 25-летний водитель погиб, 24-летняя пассажирка в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована. Следователи сообщили, что конфликт произошёл из-за денежного долга.