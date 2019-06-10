В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет, выполняющий рейс по маршруту Москва-Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по технической причине. Неисправность в Кольцово была устранена, борт уже приземлился в Томске", – сказала собеседница агентства.