В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он добавил, что исследование продолжается.

Позднее адвокат Павел Чиков сообщил, что на контрольных смывах с ладоней и ногтевых пластинах эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ.

Фотографии их заключений он опубликовал на своем канале в Telegram.

Дело Голунова

Голунова задержали в пятницу в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у журналиста нашли пять свертков с мефедроном, а дома — еще несколько пакетиков с наркотиками, в том числе с кокаином.

Возбуждено уголовное дело. Голунова проверяют на причастность к деятельности наркоторговцев.

МВД опубликовало фотографии из "квартиры журналиста", некоторые из которых, как оказалось, были сделаны по другим адресам, но в рамках расследования о сбыте наркотиков в московском регионе. Неразбериху со снимками в полиции объяснили ошибкой сотрудника главка.

В свою очередь, сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.

В МВД также опровергли сообщения о том, что полицейские избили журналиста. Медобследование выявило только ссадину на спине и гематому в области глаза.

Ситуацию с Голуновым взяли под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, столичный главк МВД и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков пообещал лично изучить дело.