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РИА Новости

Сотрудницу "Алросы" задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

09:56
14173
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ члена преступной группы, причастной к деятельности по осуществлению на системной основе хищений алмазного сырья из АК "АЛРОСА"
Задержание сотрудниками ФСБ РФ члена преступной группы, причастной к деятельности по осуществлению на системной основе хищений алмазного сырья из АК АЛРОСА
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следственный комитет и ФСБ задержали сотрудницу компании "Алроса" и двух ее сообщников за кражу алмазов и бриллиантов на миллионы долларов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании "Алроса" и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья", — уточнила она.

В группировку входили три человека, каждый со своим функционалом: сотрудница "Алросы" Елена Канунникова, ответственная за кражу камней, посредник Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, отвечавший за продажу краденого.
Петренко рассказала, что 6 июня их задержали с поличным при попытке похитить очередную партию камней стоимостью более 22 миллионов рублей.
Бриллиант. Архивное фото
1 июня 2018, 03:04
В России начинают эксперимент по борьбе с фальшивыми бриллиантами
Дома у задержанных обнаружили целый склад драгоценностей.
"Изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов", — пояснила представитель СК.
Там же нашли наличными более двух миллионов долларов, 500 тысяч евро и "дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами".
Подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям "Кража" и "Незаконный оборот природных драгоценных камней".
"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26 процентов мировой и 95 процентов российской добычи.
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Обсудить 20
Светлана ПетренкоФСБ РФАлросаРоссияЯкутияСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Ну всё. Значит дадут хорошую должность.
10 июня, 10:49
александр мамаев
1680013
Небось билетики в США или Израиль у неё уже были куплены, да только вот не успела =)
10 июня, 10:43
СССергей Смирнов
1491000
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