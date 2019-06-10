Сотрудницу "Алросы" задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

Задержание сотрудниками ФСБ РФ члена преступной группы, причастной к деятельности по осуществлению на системной основе хищений алмазного сырья из АК "АЛРОСА"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следственный комитет и ФСБ задержали сотрудницу компании "Алроса" и двух ее сообщников за кражу алмазов и бриллиантов на миллионы долларов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании "Алроса" и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья", — уточнила она.

В группировку входили три человека, каждый со своим функционалом: сотрудница "Алросы" Елена Канунникова, ответственная за кражу камней, посредник Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, отвечавший за продажу краденого.

Петренко рассказала, что 6 июня их задержали с поличным при попытке похитить очередную партию камней стоимостью более 22 миллионов рублей.

Дома у задержанных обнаружили целый склад драгоценностей.

"Изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов", — пояснила представитель СК.

Там же нашли наличными более двух миллионов долларов, 500 тысяч евро и "дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами".

Подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям "Кража" и "Незаконный оборот природных драгоценных камней".