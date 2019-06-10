Выборы президента Казахстана были конкурентными, считают в СНГ

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Выборы президента Казахстана были прозрачными и конкурентными, заявил журналистам глава миссии наблюдателей организации, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
Как сообщил Лебедев, выборы президента были "прозрачными и конкурентными".
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты были семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет.