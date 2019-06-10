Глава Якутии по итогам ПМЭФ отметил соглашения с "ВЭБ.РФ" и "Росгеологией"

ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании правительства по итогам XXIII Петербургского международного экономического форума выделил соглашения республики с "ВЭБ.РФ" и "Росгеологией", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Николаев отметил, что на полях ПМЭФ-2019 подписаны важнейшие для развития республики соглашения.

"Впервые в России заключено соглашение социального воздействия, ключевым направлением которого станет повышение качества образования. Эффект от внедрения проекта будет измеряться повышением у учащихся баллов ЕГЭ и ОГЭ. Реализация проекта социального воздействия начнется с общеобразовательных школ Хангаласского района", - приводятся слова главы региона.

Второе важное соглашение, по его словам, подписано с АО "Росгеология".

"Документ имеет серьезное отличие от стандартных соглашений. В рамках него мы должны выйти на реализацию подходов "единого окна" в сфере прогнозирования, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, начиная от поиска месторождений на территории республики, заканчивая привлечением инвесторов. Для России это уникальный проект. Уверен, что при поддержке правительства республики проект будет успешно реализован", - подчеркнул Николаев.

Ранее сообщалось, что инициатором проекта "социального воздействия" в школах Якутии выступило министерство образования и науки Якутии. Функции оператора будет выполнять ВЭБ.РФ, а провайдером выступит Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики.

В ходе эксперимента в якутских школах будут использовать стандарты, которые применяют для подготовки в одном из ведущих российских вузов. Всего в проекте примут участие 28 школ, 22 из них - в сельской местности, программа охватит свыше пяти тысяч школьников. Около 300 педагогов пройдут курсы повышения квалификации.