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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Якутии по итогам ПМЭФ отметил соглашения с "ВЭБ.РФ" и "Росгеологией"

09:55
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Айсен Николаев
Айсен Николаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Айсен Николаев . Архивное фото
ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании правительства по итогам XXIII Петербургского международного экономического форума выделил соглашения республики с "ВЭБ.РФ" и "Росгеологией", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Николаев отметил, что на полях ПМЭФ-2019 подписаны важнейшие для развития республики соглашения.
"Впервые в России заключено соглашение социального воздействия, ключевым направлением которого станет повышение качества образования. Эффект от внедрения проекта будет измеряться повышением у учащихся баллов ЕГЭ и ОГЭ. Реализация проекта социального воздействия начнется с общеобразовательных школ Хангаласского района", - приводятся слова главы региона.
Второе важное соглашение, по его словам, подписано с АО "Росгеология".
"Документ имеет серьезное отличие от стандартных соглашений. В рамках него мы должны выйти на реализацию подходов "единого окна" в сфере прогнозирования, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, начиная от поиска месторождений на территории республики, заканчивая привлечением инвесторов. Для России это уникальный проект. Уверен, что при поддержке правительства республики проект будет успешно реализован", - подчеркнул Николаев.
Участник на Петербургском международном экономическом форуме 2019
8 июня, 20:55
Санкции уже не главная тема: что обсуждали на ПМЭФ
Ранее сообщалось, что инициатором проекта "социального воздействия" в школах Якутии выступило министерство образования и науки Якутии. Функции оператора будет выполнять ВЭБ.РФ, а провайдером выступит Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики.
В ходе эксперимента в якутских школах будут использовать стандарты, которые применяют для подготовки в одном из ведущих российских вузов. Всего в проекте примут участие 28 школ, 22 из них - в сельской местности, программа охватит свыше пяти тысяч школьников. Около 300 педагогов пройдут курсы повышения квалификации.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходил 6-8 июня.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Айсен НиколаевЯкутияЭкономика
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