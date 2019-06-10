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РИА Новости
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Страх заболеть раком

Вчера, 12:00
23606
Страхи
Страх заболеть раком
Вчера, 12:00
Канцерофобия стоит на первом месте среди всех фобий, связанных с болезнями. Мы боимся узнать, что больны раком, когда будет уже слишком поздно. Боимся, что у близких обнаружат злокачественную опухоль, и мы ничем не сможем помочь. Боимся быстро "сгореть" в мучительной боли. Давайте поговорим об этом.
В мире растет заболеваемость раком. Врачи успокаивают: никакой эпидемии нет. Просто появились новые методы диагностики, а люди, в целом, стали жить дольше. Несмотря на развитие медицины, мы продолжаем верить в мифы о раке. Иррациональность страха обрела такой размах, что некоторые уверены, что это заразно.
Какие мифы об онкологии – ложь? Как побороть канцерофобию? Как современная медицина помогает онкобольным?
Вместе с Алисой Волковой, руководителем службы психологической поддержки НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, Юрием Заляловым, руководителем отделения онкологии №2 ПСПбМУ им. Павлова и носителем страха – топ-менеджером в IT и колумнистом – Кети Сапович, разбираемся, что провоцирует рак, передается ли онкология по наследству и что делать, если канцерофобия не дает жить спокойно?
01:28 – о росте заболеваемости раком
02:19 – о некоторых причинах канцерофобии
08:24 – о генетической предрасположенности к раку
11:59 – о диагностике, благодаря которой можно обнаружить рак на ранних стадиях
12:54 – о рецидиве онкозаболеваний
17:32 – о боли, сопровождающей рак
21:21 – о стигматизации раковых больных
24:19 – как жить, чтобы снизить риск возникновения рака к минимуму
28:00 – может ли стресс вызвать рак.
Слушайте и бойтесь правильно!
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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СтрахиПодкастНаталья Лосева
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