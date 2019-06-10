Страх заболеть раком

Канцерофобия стоит на первом месте среди всех фобий, связанных с болезнями. Мы боимся узнать, что больны раком, когда будет уже слишком поздно. Боимся, что у близких обнаружат злокачественную опухоль, и мы ничем не сможем помочь. Боимся быстро "сгореть" в мучительной боли. Давайте поговорим об этом.

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

В мире растет заболеваемость раком. Врачи успокаивают: никакой эпидемии нет. Просто появились новые методы диагностики, а люди, в целом, стали жить дольше. Несмотря на развитие медицины, мы продолжаем верить в мифы о раке. Иррациональность страха обрела такой размах, что некоторые уверены, что это заразно.

Какие мифы об онкологии – ложь? Как побороть канцерофобию? Как современная медицина помогает онкобольным?

Вместе с Алисой Волковой, руководителем службы психологической поддержки НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, Юрием Заляловым, руководителем отделения онкологии №2 ПСПбМУ им. Павлова и носителем страха – топ-менеджером в IT и колумнистом – Кети Сапович, разбираемся, что провоцирует рак, передается ли онкология по наследству и что делать, если канцерофобия не дает жить спокойно?

01:28 – о росте заболеваемости раком

02:19 – о некоторых причинах канцерофобии

08:24 – о генетической предрасположенности к раку

11:59 – о диагностике, благодаря которой можно обнаружить рак на ранних стадиях

12:54 – о рецидиве онкозаболеваний

17:32 – о боли, сопровождающей рак

21:21 – о стигматизации раковых больных

24:19 – как жить, чтобы снизить риск возникновения рака к минимуму

28:00 – может ли стресс вызвать рак.

Слушайте и бойтесь правильно!

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

________

Монтаж Андрея Темнова

Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru