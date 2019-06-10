"Хоум Кредит Банк" опроверг сообщения об утечке данных своих клиентов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Хоум Кредит Банк" опроверг утечку базы данных своих клиентов. По факту наличия в сети некорректной информации банк проведет проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в понедельник газета " Коммерсант " сообщила, что данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.

"Банк "Хоум Кредит" не подтверждает утечки данных клиентов. Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам информационной безопасности, и все данные наших клиентов находятся в сохранности", - заявили в банке.