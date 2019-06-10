На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн - РИА Новости. Тело бывшего главы администрации Шахтерского городского поселения Сахалинской области в субботу обнаружили местные рыбаки в Тихой бухте (Углегорский район), сообщил в понедельник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия. Во время осмотра на трупе не обнаружены внешние телесные повреждения. Причины гибели мужчины установит судмедэксперт", - пояснил собеседник агентства.