Ученые оценили риск столкновения огромного астероида с Землей

Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года.

Размер астероида составляет 109 метров в длину и 48,5 — в ширину, что сопоставимо с футбольным полем. Это небесное тело уже несколько раз пролетало мимо Земли в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах, однако рассмотреть его в телескоп астрономам удалось лишь в 2006 году из обсерватории в Аризоне. В следующий раз астероид приблизится к планете в 2032 году.