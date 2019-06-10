Ученые оценили риск столкновения огромного астероида с Землей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.
Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года.
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Вероятность такого события — один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.
Размер астероида составляет 109 метров в длину и 48,5 — в ширину, что сопоставимо с футбольным полем. Это небесное тело уже несколько раз пролетало мимо Земли в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах, однако рассмотреть его в телескоп астрономам удалось лишь в 2006 году из обсерватории в Аризоне. В следующий раз астероид приблизится к планете в 2032 году.
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения — один шанс из 16.