Замглавы Барнаула подозревается в получении взятки

БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в течение 2017-2019 годов замглавы администрации Барнаула получил взятку на общую сумму более миллиона рублей.

"Чиновник получал деньги от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму более 1 млн рублей за заключение муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).