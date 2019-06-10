Hadestown признали лучшим мюзиклом в США

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постановка Hadestown выиграла звание лучшего мюзикла и семь других наград на церемонии вручения премии "Тони", сообщает издание Hollywood Reporter.
Всего мюзикл Hadestown участвовал в 14 номинациях.
"Если Hadestown значит что-нибудь, это то, что изменения возможны, что в темные времена весна снова придет", - заявила продюсер Мара Исаакс.
Премьера Hadestown состоялась на Бродвее в марте. Это фольк-оперный пересказ мифа об Орфее и Эвридике. Постановщиком шоу выступила Рейчел Чавкин.
Hadestown - первый бродвейский мюзикл более чем за 40 лет, в котором фигурируют книга, музыка и тексты песен одного женщины-композитора - Анаис Митчел.
Церемония вручения театральной премии "Тони-2019" прошла 9 июня в нью-йоркском "Радио Сити Холле". Ведущим был известный английский комик Джеймс Корден.