Hadestown признали лучшим мюзиклом в США

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постановка Hadestown выиграла звание лучшего мюзикла и семь других наград на церемонии вручения премии "Тони", сообщает издание Постановка Hadestown выиграла звание лучшего мюзикла и семь других наград на церемонии вручения премии "Тони", сообщает издание Hollywood Reporter

Всего мюзикл Hadestown участвовал в 14 номинациях.

"Если Hadestown значит что-нибудь, это то, что изменения возможны, что в темные времена весна снова придет", - заявила продюсер Мара Исаакс.

Премьера Hadestown состоялась на Бродвее в марте. Это фольк-оперный пересказ мифа об Орфее и Эвридике. Постановщиком шоу выступила Рейчел Чавкин.

Hadestown - первый бродвейский мюзикл более чем за 40 лет, в котором фигурируют книга, музыка и тексты песен одного женщины-композитора - Анаис Митчел.