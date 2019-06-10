В двух городах Украины ввели резервное водоснабжение из-за химикатов в реке

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Белоцерковская насосно-фильтровальная станция, которая обеспечивает водой города Белая Церковь и Умань на Украине, приостановила работу из-за попадания химикатов в реку Рось, вода подается из резервных резервуаров, сообщила в понедельник пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье пресс-служба патрульной полиции сообщила, что автомобиль с инсектицидом опрокинулся в приток реки Рось в Винницкой области.

"В 23.00 (совпадает с мск) 9 июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой город Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и город Умань Черкасской области (84 тысяч жителей)", - говорится в сообщении.