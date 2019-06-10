Работу шахты "Алексиевская" в Кузбассе временно приостановили

НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Шахта "Алексиевская" в Кемеровской области, из которой эвакуировали горняков, из-за сбоя в системе вентиляции временно приостановила работу, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщил РИА Новости представитель департамента угольной промышленности региона.

"На шахте "Алексиевская" произошла остановка главного вентилятора на промплощадке. Работа шахты приостановлена, добыча временно не ведется… Угрозы жизни и здоровью нет, шахта функционирует только для ее жизнеобеспечения", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в шахте в момент отключения главного вентилятора находились 95 человек, которые сразу же начали выходить на поверхность.

По данным департамента, повреждение на линии, из-за которого остановился вентилятор, предположительно, планируется устранить в течение нескольких часов. При этом свет в шахте есть, не работает только вентилятор.

Шахта "Алексиевская" входит в угольную компанию "Полысаевская".