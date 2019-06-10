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РИА Новости

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

09:33
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПенсионер получает пенсию
Пенсионер получает пенсию
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Как сообщили в ведомстве, в 2018 году число отказов существенно возросло: с 125,4 до 170,5 тысячи случаев. При этом отказы по льготному выходу на пенсию составили примерно шесть процентов.
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Представители ПФР подчеркнули, что досрочный выход на пенсию имеет много нюансов, и посоветовали внимательно ознакомиться со всеми условиями назначения подобных льгот.
Так, на досрочную пенсию могут претендовать, в частности, люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах, медики и педагоги. При этом учитывается не только общий страховой стаж, но и необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ.
Опекуны инвалидов с детства также имеют право льготного выхода на пенсию при наличии определенного страхового стажа: для мужчин он составляет не менее 20 лет, а для женщин — не менее 15 лет. Пенсионный возраст для опекунов сокращается на один год за каждые полтора года опеки. Женщины, родившие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют страховой стаж не менее 15 лет, добавили в ведомстве.
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