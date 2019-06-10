В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет " Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет " Российская газета " со ссылкой на ПФР.

Как сообщили в ведомстве, в 2018 году число отказов существенно возросло: с 125,4 до 170,5 тысячи случаев. При этом отказы по льготному выходу на пенсию составили примерно шесть процентов.

Представители ПФР подчеркнули, что досрочный выход на пенсию имеет много нюансов, и посоветовали внимательно ознакомиться со всеми условиями назначения подобных льгот.

Так, на досрочную пенсию могут претендовать, в частности, люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах, медики и педагоги. При этом учитывается не только общий страховой стаж, но и необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ.