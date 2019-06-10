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РИА Новости

Портал "Работа в России" поможет гражданам старшего возраста найти работу

09:32
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© РИА НовостиИнтернет-портал "Работа в России" на экране монитора
Интернет-портал Работа в России на экране монитора
© РИА Новости
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специализированный раздел "Опытные кадры" на портале "Работа в России" поможет в трудоустройстве гражданам старшего возраста, резюме таких соискателей с большим опытом работы отмечается специальным знаком, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя Роструда Денис Васильев.
"С целью содействия занятости граждан старшего возраста Роструд запустил специализированный раздел "Опытные кадры" на портале "Работа в России". Он предназначен для помощи в трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих найти работу. Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, помечаются специальным отличительным знаком. Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь", - рассказал Васильев.
По его словам, ряд российских предприятий уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы и поставили отметку "Опытные кадры" при размещении своих вакансий.
"Так, например, судоремонтный завод в Приморском крае ищет опытного сварщика, в Камчатском крае в детскую школу искусств требуется преподаватель по классу фортепиано, на предприятие в Московской области требуется технолог кондитерского производства с опытом работы", - добавил он.
Читайте полный текст интервью с Денисом Васильевым >>
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