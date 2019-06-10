Портал "Работа в России" поможет гражданам старшего возраста найти работу

"С целью содействия занятости граждан старшего возраста Роструд запустил специализированный раздел "Опытные кадры" на портале "Работа в России". Он предназначен для помощи в трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих найти работу. Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, помечаются специальным отличительным знаком. Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь", - рассказал Васильев.