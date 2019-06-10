В Крыму прошли обыски у исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* идут в Крыму, сообщает в понедельник региональное управление ФСБ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*", - говорится в релизе.

Обыски "по местам регистрации и проживания" начались сегодня.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") – исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* запрещена большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах.