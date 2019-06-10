В Тульской области потушили пожар в торговом центре

Информация о пожаре в торговом центре на улице Энергетиков города Щекино поступила спасателям около 18.00 мск 9 июня. В здании, где размещается кафе, тренажерный зал и гипермаркет, горела кровля площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 20.34 мск, после чего началась проливка площади.