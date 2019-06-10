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РИА Новости

В Тульской области потушили пожар в торговом центре

09:29
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© Фото : МЧС России/Виктор БельцовПожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области. 9 июня 2019
Пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области. 9 июня 2019
© Фото : МЧС России/Виктор Бельцов
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области площадью 2,5 тысячи квадратных метров полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
Информация о пожаре в торговом центре на улице Энергетиков города Щекино поступила спасателям около 18.00 мск 9 июня. В здании, где размещается кафе, тренажерный зал и гипермаркет, горела кровля площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 20.34 мск, после чего началась проливка площади.
"В час ночи полная ликвидация. Сгорела кровля, и все", - сказал собеседник агентства.
В результате происшествия никто не пострадал.
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