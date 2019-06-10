Во Владивостоке у воспитателя детсада выявили открытую форму туберкулеза

"Сотрудник устроился на работу в сад восемь месяцев назад, предоставил все необходимые документы, в том числе о прохождении медкомиссии. Воспитатель почувствовала себя плохо, у нее выявили признаки туберкулеза. Роспотребнадзор вынес предписание провести дезинфекцию в детсаду", - сказал собеседник.

По его словам, всех сотрудников и воспитанников учреждения проверяют врачи. Группы в детсаду работают в штатном режиме.

"Ранее она проходила все медицинские освидетельствования, ранее болезни выявлено не было. Дети организованно осмотрены специалистом, сделаны анализы. Все спокойно, ничего не выявлено. Но заболевание сразу может и не открыться, поэтому дети остаются под наблюдением по месту пребывания. Сотрудница проходит полный комплекс дообследования и получает лечение", - сказал собеседник агентства.