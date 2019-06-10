Во Владивостоке у воспитателя детсада выявили открытую форму туберкулеза

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Признаки туберкулеза выявили у воспитателя детсада во Владивостоке, сотрудники и дети проходят обследование, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Сотрудник устроился на работу в сад восемь месяцев назад, предоставил все необходимые документы, в том числе о прохождении медкомиссии. Воспитатель почувствовала себя плохо, у нее выявили признаки туберкулеза. Роспотребнадзор вынес предписание провести дезинфекцию в детсаду", - сказал собеседник.
По его словам, всех сотрудников и воспитанников учреждения проверяют врачи. Группы в детсаду работают в штатном режиме.
Как сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья, "у сотрудницы детсада выявлена открытая форма туберкулеза".
"Ранее она проходила все медицинские освидетельствования, ранее болезни выявлено не было. Дети организованно осмотрены специалистом, сделаны анализы. Все спокойно, ничего не выявлено. Но заболевание сразу может и не открыться, поэтому дети остаются под наблюдением по месту пребывания. Сотрудница проходит полный комплекс дообследования и получает лечение", - сказал собеседник агентства.