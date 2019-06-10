Наблюдатели от СНГ: жалоб от кандидатов в президенты Казахстана не было

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Жалоб от проигравших кандидатов на выборах президента Казахстана не поступало, заявила журналистам член миссии наблюдателей СНГ, председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
"Ни одной жалобы нет, которая поступила бы от проигравших кандидатов в президенты. Это и есть объективное свидетельство того, что избирательная кампания прошла законно, демократично и свободно", - сказала она.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.