Наблюдатели от СНГ: жалоб от кандидатов в президенты Казахстана не было

Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Жалоб от проигравших кандидатов на выборах президента Казахстана не поступало, заявила журналистам член миссии наблюдателей СНГ, председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

"Ни одной жалобы нет, которая поступила бы от проигравших кандидатов в президенты. Это и есть объективное свидетельство того, что избирательная кампания прошла законно, демократично и свободно", - сказала она.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.