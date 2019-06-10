В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ

Согласно его данным, у автобуса, который двигался по автостраде на высокой скорости в местности Хазарибаг, отказались тормоза. Водитель потерял контроль над управлением, из-за чего машина перевернулась, а большинство пассажиров погибли или получили тяжелые травмы.