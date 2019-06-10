Миссия СНГ положительно оценила президентские выборы в Казахстане

Портреты кандидатов в президенты Казахстана на избирательном участке № 265 в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Миссия наблюдателей СНГ положительно оценивает выборы президента Казахстана, отдельные недостатки были незначительными, заявил журналистам глава миссии наблюдателей организации, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.

"В целом мы оцениваем выборы положительно. Отдельные недостатки, которые были, носили больше технический характер", - сказал Лебедев журналистам.

По его словам, эти недостатки "не могли повлиять на результаты".