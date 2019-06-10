Миссия СНГ положительно оценила президентские выборы в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Миссия наблюдателей СНГ положительно оценивает выборы президента Казахстана, отдельные недостатки были незначительными, заявил журналистам глава миссии наблюдателей организации, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.
"В целом мы оцениваем выборы положительно. Отдельные недостатки, которые были, носили больше технический характер", - сказал Лебедев журналистам.
По его словам, эти недостатки "не могли повлиять на результаты".
Возглавлявший страну почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.