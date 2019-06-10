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РИА Новости

МИД Ирана подтвердил, что Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400

09:07
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 июн – РИА Новости. Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
"Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах, наших учёные разработали (собственные) системы, которые не уступают им ", - приводятся слова Мусави в Telegram-канале правительства Ирана.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил РИА Новости, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Борисов сказал: "Пусть вбрасывают". Говоря о сотрудничестве с Ираном, он добавил, что "все идет как идет".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400.
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С-400 «Триумф»ИранВ мире
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