МИД Ирана подтвердил, что Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400

ТЕГЕРАН, 10 июн – РИА Новости. Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

"Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах, наших учёные разработали (собственные) системы, которые не уступают им ", - приводятся слова Мусави в Telegram-канале правительства Ирана.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил РИА Новости, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Борисов сказал: "Пусть вбрасывают". Говоря о сотрудничестве с Ираном, он добавил, что "все идет как идет".