Россия готова увеличить контингент миротворцев в миссиях ООН

ООН, 10 июн - РИА Новости. Россия имеет резерв готовых к отправке в любой момент сотрудников МВД для службы в миротворческих миссиях ООН, рассказал РИА Новости начальник управления международного сотрудничества МВД РФ Петр Попов.

"У нас всегда есть резерв миротворцев, информация о которых имеется в секретариате ООН, это около 20-25 конкретных людей, готовых выдвинуться на место службы в миссию в любой момент, со всеми необходимыми сертификатами", - сказал Попов.

Однако, по его словам, "по каким-то причинам этот резерв не используется ООН, и мотивация разная, например, что нужны конкретные профессии, которых нет у этих 25 человек".

"Мы неоднократно поднимали эти вопросы у руководства секретариата ООН, но конкретики нет, при этом мы готовы наращивать свой контингент, в зависимости от потребностей", - добавил представитель МВД.