Новая Зеландия завершит небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая Зеландия завершит свою небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года, говорится в заявлении новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, а также министра иностранных дел и министра обороны страны Уинстона Питерса и Рона Марка, опубликованном на сайте правительства страны.

"Новая Зеландия завершит небоевую... миссию в военном комплексе Таджи в Ираке в июне 2020 года, когда полная ответственность за базовую подготовку будет передана иракским силам безопасности", - говорится в заявлении.

Как сообщается, в настоящее время в Ираке находятся 95 новозеландских военнослужащих. В соответствии с решением кабинета министров, эта цифра сократится до 75 в июле 2019 года и до 45 в январе 2020 года "до завершении миссии к июню 2020 года".

Согласно заявлению, с 2015 года военнослужащие Новой Зеландии и Австралии совместно занимались подготовкой сил Ирака в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. За это время в лагере Таджи прошли подготовку более 44 тысяч иракских военнослужащих.

"В этой области был достигнут значительный прогресс, что позволит численно сократить миссию и завершить работу в следующем году, успешно выполнив то, что мы собирались сделать", - заявил глава минобороны Новой Зеландии Рон Марк.