ФАС проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы "Каста"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московское УФАС России проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы "Каста", говорится на сайте ведомства.

"Московское УФАС России возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru. Компания рекламировала концерт группы "Каста" с признаками нарушения закона о рекламе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, осенью прошлого года в соцсети ВКонтакте появилась реклама: "Пятого января группа "Каста" даст большой концерт в Москве, куда зовет всех своих фанатов. Билеты от 1500 рублей". Когда покупатель решил приобрести билеты, выяснилось, что минимальная сумма заказа составляет 1650 рублей.

При этом в рекламе не было никакой информации о сервисных сборах и комиссиях за приобретение билетов в интернете, а приобрести билеты на сайте, не заплатив сервисный сбор, невозможно, отмечает ведомство.