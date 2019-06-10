ФАС проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы "Каста"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московское УФАС России проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы "Каста", говорится на сайте ведомства.
"Московское УФАС России возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru. Компания рекламировала концерт группы "Каста" с признаками нарушения закона о рекламе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, осенью прошлого года в соцсети ВКонтакте появилась реклама: "Пятого января группа "Каста" даст большой концерт в Москве, куда зовет всех своих фанатов. Билеты от 1500 рублей". Когда покупатель решил приобрести билеты, выяснилось, что минимальная сумма заказа составляет 1650 рублей.
При этом в рекламе не было никакой информации о сервисных сборах и комиссиях за приобретение билетов в интернете, а приобрести билеты на сайте, не заплатив сервисный сбор, невозможно, отмечает ведомство.
Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Если вина сервиса Ponominalu.ru будет доказана, штраф за нарушение может составить до 500 тысяч рублей, сообщает ФАС.
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