В исключительной экономической зоне Японии арестовали капитана судна из КНР

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Капитан китайского рыболовецкого судна был арестован в японской исключительной экономической зоне в 137 километрах к западу от архипелага Огасавара, сообщил телеканал Nippon Television Network.
Судно было обнаружено патрульным кораблем японской службы безопасности на море. На требования остановиться, чтобы допустить проведение досмотра, судно продолжило следовать своим курсом и попыталось скрыться.
8 ноября 2018, 17:59В Японии оштрафовали российское рыболовное судно
Через два часа судно было остановлено, а капитан арестован. Вместе с ним на корабле находились еще шесть человек. Он уже признался, что они вели промысел тунца.