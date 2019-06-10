В исключительной экономической зоне Японии арестовали капитана судна из КНР

Судно было обнаружено патрульным кораблем японской службы безопасности на море. На требования остановиться, чтобы допустить проведение досмотра, судно продолжило следовать своим курсом и попыталось скрыться.

Через два часа судно было остановлено, а капитан арестован. Вместе с ним на корабле находились еще шесть человек. Он уже признался, что они вели промысел тунца.