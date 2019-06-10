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РИА Новости

МИД Китая опровергло данные ООН о задержании в Синьцзяне миллиона уйгуров

08:40
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Данные о нахождении в так называемых "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (СУАР) до 1 миллиона уйгуров сфабрикованы, их распространяют "зомби" из эпохи "холодной войны", не желающие видеть развития КНР, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
"Правительство Китая в полной мере понимает предпринимаемые местными властями Синьцзян-Уйгурского автономного региона меры для поддержания безопасности и социальной стабильности в регионе, а также усилия для обеспечения интересов безопасности и развития местного населения", - заявил дипломат.
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Он сообщил, что "уже некоторое время определенные лица ведут кампанию по очернению правительства Китая и его политики в Синьцзяне, они называют созданные там центры профессионально-технического образования концентрационными центрами для уйгуров, они даже сфабриковали некоторые цифры, заявляя о задержании в СУАР до 1 миллиона человек, и это абсолютный нонсенс".
"Некоторые члены международного сообщества просто не хотят видеть развития Китая, они выдвигают в отношении Китая безосновательные обвинения, делают порочащие КНР и ее политику заявления. Эти люди – "зомби" из эпохи "холодной войны", они, забыв об этических нормах, прибегают к любым безосновательным и нелепым историям и комментариям", - подчеркнул он.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстримизации.
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