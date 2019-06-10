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РИА Новости

Ассанжа выдадут США, считает экс-глава МИД Эквадора

08:33
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо заявил РИА Новости, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж с большой долей вероятности будет выдан США.
"Думаю, что сейчас его выдача является самой большой вероятностью. Ассанж сейчас подвергается огромному риску из-за того, что (президент Эквадора) Ленин Морено предал свой народ. Это риск быть выданным США, а смысл решения шведской юстиции не спрашивать с него состоит в том, чтобы облегчить дорогу, чтобы Великобритания отправила его в США", - сказал Патиньо.
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По его мнению, президенту Морено США предложили "спокойное будущее у себя". "Думаю, он не сможет остаться в Эквадоре. США примут его и его семью, потому что менее чем за два года уровень доверия эквадорцев к нему упал менее чем до 15%. Для переизбрания у него нет даже малейшей возможности, но он строит дорогу для правых сил, чтобы они взяли власть", - заметил экс-министр.
Патиньо считает, что Морено нарушил подписанные страной международные нормы об убежище и по правам человека. "Помимо конституции Эквадора, эти документы устанавливают невыдачу. Если кто-то получил этот статус, то страна не может пойти на попятную и вернуть этого человека. Нарушена конституция Эквадора, нарушены международные соглашения и права человека. В будущем он (Морено) должен будет ответить за эти нарушения, которые были им совершены", - заявил он.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. В середине мая в США Ассанжу были предъявлены новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, что грозит основателю WikiLeaks заключением на десятки лет. До тех пор США предъявляли Ассанжу только одно обвинение.
Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.
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