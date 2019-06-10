На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный мультфильмам

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пользователи портала "Узнай Москву" смогут посетить знаменитые места, которые были запечатлены в советских и российских мультфильмах, сообщается на сайте мэра Москвы.

"На портале "Узнай Москву" появился маршрут под названием "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки" . Он посвящен 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм", созданной 10 июня 1936 года. Пользователи портала смогут посетить 11 мест в столице, которые были запечатлены в советских и российских анимационных картинах", - говорится в сообщении.

Так, прогулка начнется на Пушкинской площади, откуда хорошо виден "дом под юбкой". Его можно увидеть на кадрах мультфильма "Тебе, Москва!", посвященного 800-летию столицы. Сама Пушкинская площадь тоже попала в кадры еще одного советского мультфильма - "Полет на Луну". В нем можно увидеть памятник Александру Пушкину. А на расположенной неподалеку Тверской площади гуляла девочка Женя, героиня мультфильма "Цветик-семицветик", снятого в 1948 году.

Затем маршрут продолжается на Красной площади. Главная столичная достопримечательность запечатлена в мультфильме "Звездные собаки: Белка и Стрелка", снятом в 2010 году.

Прогулка завершится на Лубянской площади, где разворачивались события в черно-белом мультфильме 1967 года "Шпионские страсти".

Уточняется, что протяженность маршрута составляет около трех километров. Время в пути — один час 40 минут.