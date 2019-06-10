Приморье успешно перешло на цифровое вещание

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Приморье полностью отключено от аналогового вещания и перешло на "цифру", проблем с телевещанием нет ни в одном районе, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день, по информации специалистов, проблем с телевещанием нет ни в одном муниципалитете края… Большинство жителей еще до отключения аналога приобрели цифровые приставки и настроили оборудование на прием "цифры". Однако остались и те, кто только сейчас озадачился этим вопросом. Для таких людей работают краевая и федеральная "горячие линии", – говорится в сообщении.
Большинство заявок на установку спутникового оборудования в районах вне зоны охвата "цифрой" уже отработаны, отмечают власти. Свыше 230 аналоговых передатчиков, которые обеспечивали вещание аналоговых федеральных каналов с 1955 года, в ближайшие годы будут демонтированы.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Процесс стартовал 3 декабря. На сегодняшний день 64 региона уже перешли на "цифру", в том числе в 36 регионах отключение аналогового ТВ произошло 3 июня. В их числе и Приморье. Оставшийся 21 регион перейдет на цифровое вещание 14 октября.