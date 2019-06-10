Приморье успешно перешло на цифровое вещание

"На сегодняшний день, по информации специалистов, проблем с телевещанием нет ни в одном муниципалитете края… Большинство жителей еще до отключения аналога приобрели цифровые приставки и настроили оборудование на прием "цифры". Однако остались и те, кто только сейчас озадачился этим вопросом. Для таких людей работают краевая и федеральная "горячие линии", – говорится в сообщении.