Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при выборе мороженого

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации по выбору мороженого и призвал россиян внимательно читать этикетку перед покупкой.
В ведомстве посоветовали не забывать, что по содержанию молочного жира выделяется несколько видов мороженого: молочное и кисломолочное, в которых не более 7,5% массовой доли составляет молочный жир, сливочное с 8-11,5% молочного жира, в пломбире должно содержаться не менее 12% молочного жира, а в мороженом с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12%.
"Ознакомьтесь с самим названием продукта. Наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие "мороженое с заменителем молочного жира". Не допускается применение понятий "молочное", "сливочное", "пломбир" в маркировке мороженого с заменителем молочного жира... Обращайте внимание на срок годности и если маркировка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки", - говорится в рекомендации.
В Роспотребнадзоре отмечают, что стабилизаторы - это естественные ингредиенты любого мороженого, они помогают ему сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие.
Кроме того, мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фризеруют, расфасовывают и закаливают. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения.
Качественное мороженое должно хорошо откалываться, поскольку правильно закаленная мороженая масса всегда имеет плотную консистенцию, а также быть недеформированным, так как если мороженное потеряло форму, то вероятнее всего был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе.
Обнаружить растительные жиры при покупке мороженого невозможно. Связано это с улучшением технологий производства. Единственный способ понять, добавлял ли производитель растительные жиры, – это исследовать продукт в лаборатории на наличие фитостеринов.