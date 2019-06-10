Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при выборе мороженого

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации по выбору мороженого и призвал россиян внимательно читать этикетку перед покупкой.

В ведомстве посоветовали не забывать, что по содержанию молочного жира выделяется несколько видов мороженого: молочное и кисломолочное, в которых не более 7,5% массовой доли составляет молочный жир, сливочное с 8-11,5% молочного жира, в пломбире должно содержаться не менее 12% молочного жира, а в мороженом с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12%.

"Ознакомьтесь с самим названием продукта. Наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие "мороженое с заменителем молочного жира". Не допускается применение понятий "молочное", "сливочное", "пломбир" в маркировке мороженого с заменителем молочного жира... Обращайте внимание на срок годности и если маркировка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки", - говорится в рекомендации.

В Роспотребнадзоре отмечают, что стабилизаторы - это естественные ингредиенты любого мороженого, они помогают ему сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие.

Кроме того, мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фризеруют, расфасовывают и закаливают. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения.

Качественное мороженое должно хорошо откалываться, поскольку правильно закаленная мороженая масса всегда имеет плотную консистенцию, а также быть недеформированным, так как если мороженное потеряло форму, то вероятнее всего был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе.