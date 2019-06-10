Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T07:18Z
https://ria.ru/20190610/1555427779.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155120/90/1551209076_0:95:2000:1221_1036x0_80_0_0_4dc9e6240cabcca52a054212900237a7.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при выборе мороженого

07:18
3797
© Depositphotos / ApelaviМороженое
Мороженое
© Depositphotos / Apelavi
Мороженое. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации по выбору мороженого и призвал россиян внимательно читать этикетку перед покупкой.
В ведомстве посоветовали не забывать, что по содержанию молочного жира выделяется несколько видов мороженого: молочное и кисломолочное, в которых не более 7,5% массовой доли составляет молочный жир, сливочное с 8-11,5% молочного жира, в пломбире должно содержаться не менее 12% молочного жира, а в мороженом с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12%.

"Ознакомьтесь с самим названием продукта. Наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие "мороженое с заменителем молочного жира". Не допускается применение понятий "молочное", "сливочное", "пломбир" в маркировке мороженого с заменителем молочного жира... Обращайте внимание на срок годности и если маркировка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки", - говорится в рекомендации.

На выставке представлено более 50 видов мороженого
5 июня, 14:31
Мороженое с экстрактом нефти и золотом представят на фестивале в Москве
В Роспотребнадзоре отмечают, что стабилизаторы - это естественные ингредиенты любого мороженого, они помогают ему сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие.
Кроме того, мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фризеруют, расфасовывают и закаливают. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения.
Качественное мороженое должно хорошо откалываться, поскольку правильно закаленная мороженая масса всегда имеет плотную консистенцию, а также быть недеформированным, так как если мороженное потеряло форму, то вероятнее всего был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе.
Обнаружить растительные жиры при покупке мороженого невозможно. Связано это с улучшением технологий производства. Единственный способ понять, добавлял ли производитель растительные жиры, – это исследовать продукт в лаборатории на наличие фитостеринов.
Девушка с чашкой кофе летом
7 июня, 08:00
Смертельная чашка кофе. Ученые выяснили, что не стоит делать в жару
600251
Обсудить 1
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
12:04США придумывают причины для новых санкций, считает глава ТПП
12:04"ОТП Банк" не зафиксировал утечку данных своих клиентов
12:03Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества ЕС
12:03Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
12:01Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен ростом напряженности вокруг иранского атома
12:00В Москве поприветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции
11:59МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
11:49Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
11:48МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
11:48Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
11:46Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды
11:46Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
Лента новостейМолния