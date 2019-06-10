Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%

ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по май 2019 года достиг 42,46 миллиарда долларов, что на 4,0% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.

Отдельно в мае Китай закупил у РФ товаров на 5,34 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 3,79 миллиарда долларов.