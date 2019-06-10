СМИ: назван предполагаемый организатор покушений на чиновников в Индонезии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Один из наемников, участвовавших в покушении на убийство четырех высокопоставленных чиновников силовых структур Индонезии, Иван Курниаван (Iwan Kurniawan) назвал организатором покушения бывшего главу командования стратегического резерва армии генерал-майора запаса Кивлана Цзэна (Kivlan Zein), пишет индонезийский журнал Один из наемников, участвовавших в покушении на убийство четырех высокопоставленных чиновников силовых структур Индонезии, Иван Курниаван (Iwan Kurniawan) назвал организатором покушения бывшего главу командования стратегического резерва армии генерал-майора запаса Кивлана Цзэна (Kivlan Zein), пишет индонезийский журнал Tempo

Курниаван также заявил, что первоначально ему было поручено убить действующего президента Джоко Видодо, однако потом планы организатора изменились.

Кивлан Цзэн заявил, что "ничего не знает об этом" и отрицает обвинения, отмечает издание.

"Для Кивлана нет никакого смысла планировать убийство национальных деятелей", - цитирует журнал его адвоката Мухаммеда Юнтри.

Ранее сообщалось, что преступники планировали покушение на министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, главу национального разведывательного управления Буди Гунавана и спецпредставителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориеса Мэре. Полиция обеспечила безопасность чиновников.