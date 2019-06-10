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РИА Новости

СМИ: назван предполагаемый организатор покушений на чиновников в Индонезии

06:28
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© Depositphotos / realinemediaИндонезия
Индонезия
© Depositphotos / realinemedia
Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Один из наемников, участвовавших в покушении на убийство четырех высокопоставленных чиновников силовых структур Индонезии, Иван Курниаван (Iwan Kurniawan) назвал организатором покушения бывшего главу командования стратегического резерва армии генерал-майора запаса Кивлана Цзэна (Kivlan Zein), пишет индонезийский журнал Tempo.
Курниаван также заявил, что первоначально ему было поручено убить действующего президента Джоко Видодо, однако потом планы организатора изменились.
Кивлан Цзэн заявил, что "ничего не знает об этом" и отрицает обвинения, отмечает издание.
"Для Кивлана нет никакого смысла планировать убийство национальных деятелей", - цитирует журнал его адвоката Мухаммеда Юнтри.
Ранее сообщалось, что преступники планировали покушение на министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, главу национального разведывательного управления Буди Гунавана и спецпредставителя президента по вопросам безопасности и разведки Гориеса Мэре. Полиция обеспечила безопасность чиновников.
Беспорядки начались в столице Индонезии 21 мая, сразу после объявления окончательных результатов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о несогласии с опубликованными результатами. Они настаивали, что в день выборов и во время подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения в пользу действующего президента Джоко Видодо, который избирался на второй срок. Избирком объявил, что Видодо набрал 55,5% голосов, а Субианто – 45,5%.
Президент Индонезии Джоко Видодо
25 мая, 02:52
Оппонент президента Индонезии пытается оспорить результаты выборов
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