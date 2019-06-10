В Хабаровском крае вода ушла из подтопленных домов в поселках

ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Восемь жилых домов в поселках Пасека и Улика-Национальное, которые паводок подтопил в начале июня, освободились от воды, в понедельник в Хабаровском крае остаются подтопленными 11 подворий, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за паводка пять жилых домов и дворов были подтоплены в селе Пасека, три дома и около десятка дворов в Улике-Национальном, а также два приусадебных участка в селе имени Полины Осипенко.

"По состоянию на утро 10 июня 2019 года, жилые дома в поселках Пасека и Улика-Национальное освободились от воды. Остаются подтопленными 11 подворий", - говорится в сообщении.