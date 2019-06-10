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РИА Новости

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером ВМС США

05:55
108581
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов". Архивное фото
МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. Адмирал запаса Валентин Селиванов в интервью НСН оценил действия российских моряков с большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.
Инцидент произошел 7 июня. Американский крейсер USS Chancellorsville неожиданно пересек курс российскому кораблю, в результате чего экипаж БПК совершил экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения. В Москве подчеркнули, что действия американского крейсера противоречат правилам морского судоходства и являются откровенно вызывающими.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
О сближении кораблей написали многие СМИ, при этом особое внимание было уделено российским морякам, "загорающим" на палубе "Адмирала Виноградова". На опубликованных видеозаписях видно, что, несмотря на опасную ситуацию, члены экипажа БПК спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с американским крейсером.
"Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко", — заявил Селиванов, комментируя поведение российских моряков.
По его словам, экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.
"Конечно, на солнце надо загорать раздетым, не потеть в одежде. А нести вахту в мирное время на переходе должна в плановом режиме часть команды, другая — готовиться к вахте, остальные — отдыхать. Не война же!" — подчеркнул адмирал.
Валентин Селиванов - советский и российский военачальник, адмирал. Командовал 5-й оперативной эскадрой ВМФ СССР в Средиземном море, также руководил операцией по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Черном море в 1988 году. В период с 1991 по 1996 годы занимал должность начальника Главного штаба – первого заместителя Главнокомандующего ВМФ.
Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов
8 июня, 06:08
В Сети оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США
6142067821
Обсудить 16
Адмирал Виноградов (корабль)РоссияСШАВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
Ладно хоть американцам филей не показывали...
10 июня, 06:32
Felix D
1650103
Почему думаете, что не пришло? Не выложили?
10 июня, 07:43
Адам Ваксель
1931100
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