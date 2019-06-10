Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером ВМС США

МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. Адмирал запаса Валентин Селиванов в интервью Адмирал запаса Валентин Селиванов в интервью НСН оценил действия российских моряков с большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.

Инцидент произошел 7 июня. Американский крейсер USS Chancellorsville неожиданно пересек курс российскому кораблю, в результате чего экипаж БПК совершил экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения. В Москве подчеркнули, что действия американского крейсера противоречат правилам морского судоходства и являются откровенно вызывающими.

О сближении кораблей написали многие СМИ, при этом особое внимание было уделено российским морякам, "загорающим" на палубе "Адмирала Виноградова". На опубликованных видеозаписях видно, что, несмотря на опасную ситуацию, члены экипажа БПК спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с американским крейсером.

"Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко", — заявил Селиванов, комментируя поведение российских моряков.

По его словам, экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.

"Конечно, на солнце надо загорать раздетым, не потеть в одежде. А нести вахту в мирное время на переходе должна в плановом режиме часть команды, другая — готовиться к вахте, остальные — отдыхать. Не война же!" — подчеркнул адмирал.