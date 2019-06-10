ВОЗ рассказала, сколько человек погибли в конфликте вокруг Триполи

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 650 человек погибли и более 3,5 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

Ранее сообщалось о 607 погибших и 3261 раненом.

"В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии (Триполи - ред.) погибло 653 человека, включая 41 мирного жителя, и 3547 человек, среди них 126 мирных жителей, получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге организации в Twitter.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.