Носков: сотрудничество с Японией активно развивается в области технологий

"По линии наших министерств очень активно развивается сотрудничество в области почтовой связи. Мы активно сотрудничаем с компанией Toshiba по оборудованию наших логистических центров. Но я считаю, что у нас есть большие перспективы сотрудничества в других областях. Сейчас российское правительство очень много инвестирует в цифровое развитие, в область телекоммуникаций. Пятое поколение сотовой связи потребует большого количества нового телекоммуникационного оборудования. В этой связи мы будем активно развивать телекоммуникационную отрасль России, и мы можем в этой сфере активно сотрудничать с японскими технологическими компаниями", - сказал министр.