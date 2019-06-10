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РИА Новости

"Коммерсант" сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян

05:35
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе, пишет "Коммерсант".
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Так, две утечки, которые произошли в конце мая, затронули интересы около 900 тысяч россиян, уточняет СМИ. Речь идет о персональной информации клиентов, собранной несколько лет назад, однако существенная часть сведений, таких как имена, номера телефонов и паспортные данные, все еще актуальна.
По информации журналистов "Коммерсанта", в первой базе содержатся данные 24,4 тысячи человек — это преимущественно жители Северо-Западного федерального округа. Кроме того, в базе есть информация о примерно 500 служащих МВД и 40 сотрудниках ФСБ.
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Во второй базе, сообщает издание, — сведения о 800 тысячах граждан России, ее актуальность датируется 2013 годом.
Представители Альфа-банка и Хоум Кредит Банка заявили "Коммерсанту", что они проверят достоверность сообщений об утечке. В ОТП Банке эту информацию опровергли.
Однако в пресс-службе Хоум Кредит Банка РИА Новости заявили, что никакой утечки данных клиентов не было.

"По факту наличия в Сети некорректной информации банк проведет дополнительную проверку и примет все меры, предусмотренные законом", — добавил собеседник агентства.

В Альфа-банке также проводится проверка, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
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14 мая, 14:17
Сенаторы предложили ввести понятие обезличенных персональных данных
24202516080
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Капиталы из России рекой утекают, и никто ничего не может поделать. А вы про личные данные. Их просто слили за деньги.
10 июня, 06:03
Андрей Бирулев
7760209
Верить коммерсанту себя не уважать..
10 июня, 05:45
Мимолётное ВиДеньЕ
26270145
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