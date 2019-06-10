"Коммерсант" сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе, пишет Данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе, пишет "Коммерсант"

Так, две утечки, которые произошли в конце мая, затронули интересы около 900 тысяч россиян, уточняет СМИ. Речь идет о персональной информации клиентов, собранной несколько лет назад, однако существенная часть сведений, таких как имена, номера телефонов и паспортные данные, все еще актуальна.

По информации журналистов "Коммерсанта", в первой базе содержатся данные 24,4 тысячи человек — это преимущественно жители Северо-Западного федерального округа. Кроме того, в базе есть информация о примерно 500 служащих МВД и 40 сотрудниках ФСБ.

Во второй базе, сообщает издание, — сведения о 800 тысячах граждан России, ее актуальность датируется 2013 годом.

Представители Альфа-банка и Хоум Кредит Банка заявили "Коммерсанту", что они проверят достоверность сообщений об утечке. В ОТП Банке эту информацию опровергли.

Однако в пресс-службе Хоум Кредит Банка РИА Новости заявили, что никакой утечки данных клиентов не было.

"По факту наличия в Сети некорректной информации банк проведет дополнительную проверку и примет все меры, предусмотренные законом", — добавил собеседник агентства.