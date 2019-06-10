Японский министр отметил усилия Орешкина и Носкова на встрече "двадцатки"

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на встрече с министром экономического развития России Максимом Орешкиным и министром цифрового развития РФ Константином Носковым заявил, что благодаря их усилиям встреча министров торговли и цифровой экономики "двадцатки", завершившаяся накануне, была очень содержательной и результативной, сообщил корреспондент РИА Новости.