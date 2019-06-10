Японский миноносец прибыл во Владивосток для участия в учениях

"В главной базе ТОФ корабль встречал заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ капитан 1 ранга Вадим Филиппов. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командира 7-й эскортной дивизии МССО Японии капитана 1 ранга Хитоси Симидзу, командира эсминца капитана 2 ранга Цуёси Сато и представил им офицеров управления соединения. Военный оркестр исполнил Государственные гимны РФ и Японии", - сказал Воскресенский.

В ходе визита японцев пройдут организационные совещания по согласованию эпизодов российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019". Также моряки двух стран проведут спортивные встречи. Планируется, что визит корабля МССО Японии во Владивосток продлится до 15 июня. В этот день в акватории залива Петра Великого пройдут совместные учения.