В Японии подтвердили приверженность плану по сотрудничеству с Россией

ТОКИО, 10 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в начале встречи с министром экономического развития России Максимом Орешкиным заявил, что намерен подтвердить приверженность плану двустороннего сотрудничества с РФ из восьми пунктов.
"Я хотел бы подтвердить сегодня последние подвижки по плану сотрудничества (России и Японии – ред.) из восьми пунктов в преддверии планируемой на конец этого месяца встречи на высшем уровне между нашими странами", - сказал японский министр.
В ходе встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "план сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.