Финские пограничники приняли российскую яхту за "трехголового монстра"

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". Об этом пишет местная газета Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра". Об этом пишет местная газета Ilta-Sanomat

Инцидент произошел 9 июня в Финском заливе, когда пограничники получили сигнал о неопознанном судне. Для проверки был отправлен патрульный катер, экипаж которого и обнаружил в тумане странный объект, который финская береговая охрана в своем фейсбуке охарактеризовала как "трехголового монстра".

Как оказалось, под "камуфляжем" скрывалась российская яхта с экипажем из семи человек. Судя по фотографии, опубликованной пограничниками, внешняя отделка судна была выполнена в стиле древнерусской ладьи.

"Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна – обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным", – рассказал Ilta-Sanomat один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен.