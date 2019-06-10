Якутский пенсионер убил семью соседа и покончил с собой

ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Пенсионер в поселке Угольный Нерюнгринского района Якутии совершил тройное убийство и покончил с собой, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В настоящее время в ведомстве отметили, что в Нерюнгринский район вылетела группа оперативных сотрудников, кинологов МВД Якутии, сотрудников ОМОН Росгвардии.

"В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что 60-летний местный житель в ходе конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной жены, а также их 14-летней дочери", - рассказали в пресс-службе.

"Сегодня утром в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии подозреваемый в совершении тройного убийства был установлен и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет", - отметили в МВД.