Суд во Владивостоке перенес рассмотрение дела компании-отловщика косаток

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в понедельник перенес на 19 июня рассмотрение административного дела о нарушениях правил рыболовства в отношении компании "Сочинский дельфинарий", отловившей косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них – ООО "Белый кит" - штраф в 28 миллионов рублей. На заседании было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток.

В понедельник суд начал рассмотрение по существу административного дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий". Судья решил перенести заседание на 10.00 (03.00 мск) 19 июня. Ожидается, что в этот день привлекут дополнительных свидетелей по делу.

Также в понедельник в 14.00 (07.00 мск) суд начнет рассмотрение дела в отношении ООО "Афалина". Дело на ООО "Океанариум ДВ" суд рассмотрит 11 июня.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.