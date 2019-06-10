Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T04:10Z
https://ria.ru/20190610/1555427059.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152702/71/1527027197_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_e187cba5b6275bd87cd13d337dc35d92.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Источник рассказал о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35

04:02
25364
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018"
Многофункциональный истребитель Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны продолжит серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Первый контракт на поставку 48 Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких машин.
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, второй контракт будет выполнен до конца будущего года, Воздушно-космическим силам осталось поставить еще 20 истребителей поколения 4++.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС комплексами Су-57.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++". Впервые поднялся в воздух в 2008 году, на вооружение поступил в феврале 2014 года.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
31 мая, 04:57
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
20510203
Обсудить 28
Новое оружие РоссииСу-57Су-35РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Странно танки и самолёты хорошие вроде бы делаем а автомобили и бытовую технику не умеем делать? Может быть эти танки и самолёты только мультики?
10 июня, 04:57
kkremlebotov.vasya
24110130
Его иностранцы построили с помощью иностранного оборудования.
10 июня, 05:07
kkremlebotov.vasya
17000028
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08ФСБ показала богатства "алмазной мафии", укравшей более 500 камней
12:06На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
12:04США придумывают причины для новых санкций, считает глава ТПП
12:04"ОТП Банк" не зафиксировал утечку данных своих клиентов
12:03Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества ЕС
12:03Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
12:01Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен ростом напряженности вокруг иранского атома
12:00В Москве поприветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции
11:59МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
11:49Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
11:48МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
11:48Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
11:46Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды
Лента новостейМолния