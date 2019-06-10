Источник рассказал о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35

Многофункциональный истребитель Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны продолжит серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.

Первый контракт на поставку 48 Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких машин.

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, второй контракт будет выполнен до конца будущего года, Воздушно-космическим силам осталось поставить еще 20 истребителей поколения 4++.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС комплексами Су-57.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.